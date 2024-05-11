نشرت الفنانة هنا الزاهد صور جديدة رفقة والدتها وشقيقتها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” . وظهرت والدة هنا الزاهد بفستان لامع مطرز باللون الأبيض كشف عن انقاص وزنها. ومن الناحية الجمالية، وضعت المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. صدى البلد

كانت هذه تفاصيل خبر أختهم.. شاهد والدة هنا الزاهد تخطف الأنظار رفقة بناتها بعد فقدان وزنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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