عادت الفنانة السودانية شهد أزهري, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بمقطع فيديو أثار ضجة واسعة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة المثيرة للجدل, وهي تأكل من يد أحد الشباب بطريقة رومانسية داخل إحدى المطاعم. جمهور مواقع التواصل وبعد مشاهدته المقطع أطلق عدد من التعليقات الساخرة على شاكلة: (شكلها قصة حب جديدة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تعود لإثارة الجدل بمقطع وهي تأكل من يد أحد الشباب بطريقة رومانسية ومتابعون: (شكلها قصة حب جديدة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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