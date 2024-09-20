• فوجئ ضباط وضباط صف وجنود شرطة الجمارك صباح اليوم بعودة الفريق شرطة آدم حسب الكريم إلي مكتبه برئاسة شرطة الجمارك وباشر مهام منصبه الذي تم منعه من الجلوس علي كرسيه بقرار سابق من وزير الداخلية الفريق سايرين ..
• كواليس وتفاصيل كثيرة تقف وراء عودة الفريق حسب الكريم .. محطتها الأخيرة كانت توجيهات الفريق شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة المشرف علي ملف الشرطه والتي قضت بتنفيذ توجيه رئيس مجلس السيادة بأن يعود مدير الجمارك الموقوف إلي مزاولة عمله بأعجل ماتيسر ..
• عاد الفريق حسب الي مكتبه برئاسة الجمارك .. ويبقي السؤال قائماً : من يقف وراء مثل هذه القرارات التي أربكت حركة سير قطار شرطة الجمارك ؟!
• ولأن الرجوع إلي الحق فضيلة فستكسب بلادنا خيراً كثيراً إن تمت إعادة الأمين العام لديوان الضرائب إلي موقعه اليوم قبل الغد ذلك أن قرار إعفائه كان أكثر غرابة من قرار توقيف مدير عام الجمارك ..
• حفظ الله الجمارك وكافة منسوبيها الذين يخدمون بلادهم في ظروف بالغة التعقيد ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
كانت هذه تفاصيل خبر عاد الفريق حسب الي مكتبه برئاسة الجمارك .. ويبقي السؤال قائماً : من يقف وراء مثل هذه القرارات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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