تطورات قضية سمية الخشاب ضد رامز جلال

بدأت قضية سمية الخشاب ضد رامز جلال حينما بدأت النجمة جلسات علاج طبيعي مكثقة بأوامر من الفريق الطبي المعالج لها، بعد إصابتها بكسر في طرف الكعب الشظوي وتمزق في أربطة الكتف والقدم، أثناء تصوير إحدى حلقات برنامج رامز جاب من الآخر، والتي تم عرضها عبر قناة mbc مصر في رمضان الماضي.

ثم تصاعدت الأحداث بين سمية الخشاب ورامز جلال حتى وصلت إلى القضاء.

وأكدت سمية الخشاب في تصريحات خاصة للمصري اليوم: «انتهيت من إجراء العديد من الفحوصات الطبية وطلب مني الأطباء أن أبدأ على الفور كورسات جلسات علاج طبيعي على القدم والكتف، تستمر لمدة 8 أسابيع..

تقدمت الفنانة السكندرية، سمية الخشاب، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان رامز جلال، بسبب المشكلات الصحية التي تعرضت لها جراء مشاركتها ببرنامج المقالب «رامز جاب من الآخر»، والمذاع على مدار شهر رمضان الماضي، عبر شاشة قناة «MBC»، واتهمت «سمية» في بلاغها «رامز» وفريق عمل البرنامج بخداعها والتسبب في تعذيبها وإصابتها.

وتقدم اشرف إبراهيم على محامي الفنانة سمية الخشاب ببلاغ لنيابة الإسكندرية، حمل رقم عرائض مكتب النائب العام رقم 706809 لسنة 2024 المكتب الفني للنائب العام، وقيد برقم 2796 لسنة 2024 إداري العجوزة، لمباشرة التحقيقات، ضد كل من مقدم البرنامج رامز جلال، والمنتج والمنتجة، والمخرج ومعدة البرنامج، لما تعرضت لها الفنانة سمية الخشاب من إصابات خطيرة خلال استضافتها في برنامج المقالب «رامز جاب من الآخر» .

أزمة كبيرة تعيشها النجمة سمية الخشاب بعد تعرضها لإصابة بالغة أثناء تصوير حلقة ضمن برنامج المقالب «رامز جاب من الآخر» الذي يقدمه الفنان رامز جلال، وتواجدت سمية الخشاب داخل أحد المستشفيات الكبرى، لعمل MRI على القدم والكتف، وتواصل رحلة علاجها حتى الآن.

وأكدت سمية الخشاب في لقاء لقناة العربية: «للأسف، تم اجتزاء ومونتاج مشاهد كتيرة من الحلقة التي تم عرضها، والتي أشكو فيها من تعرضي للإصابة وأطلب وقف التصوير لكن دون جدوى، وكان هناك تعمد لإخفاء إصابتي بآلالام شديدة في الكتف والقدم، أعاني من مشاكل صحية ضخمة بسبب السقوط المفاجئ بهذا العنف، ولدي تقارير طبية من المستشفى بتلك الإصابات، التي وصلت إلى درجة الكسر في كعب القدم، واضطررت لنزع الجبس الطبي بسبب تصوير مسلسلي بـ100 راجل، حتى لا يواجه منتجه مشاكل قانونية».

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها ومتابعيها بصورة لها برفقة الفنان رامز جلال والفنانة آيتن عامر، بعد عرض حلقتهما في «رامز جاب من الآخر»، حيث وجهت له رسالة حادة بعد إصابتها.

ونشرت «الخشاب» الصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «حقي منك مش هسيبه يا رامز يا مؤذي».

أكدت النجمة سمية الخشاب أنها لن تتسامح في حقها بعد تعرضها لإصابات بالغة في الكتف والقدم أثناء تصويرها إحدى حلقات برنامج المقالب رامز جاب من الآخر، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمذاع على مدار شهر رمضان الماضي، عبر شاشة قناة «MBC»، وتقدم بالفعل محاميها الخاص ببلاغ للنائب العام اتهمت فيه رامز جلال وفريق عمل البرنامج بخداعها والتسبب في تعذيبها وإصابتها.

استمعت نيابة شمال الجيزة الكلية، الأربعاء الماضي، لأقوال الفنانة سمية الخشاب، بشأن بلاغها المقدم ضد الفنان رامز جلال، بسبب المقلب الذي تعرضت له في برنامجه الرمضاني «رامز جاب من الآخر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر».

وقالت «الخشاب»، أمام النيابة، إنها تعرضت لإصابات خلال مشاركتها في برنامج «رامز جاب من الآخر»، مشيرةً إلى أن فريق الإعداد و«رامز» ومنتجي برنامجه، خدعوها وتسببوا في تعذيبها.

أكدت النجمة سمية الخشاب أن نيابة شمال الجيزة الكلية، استمعت إلى أقوالها، الأربعاء الماضي، بشأن بلاغها المقدم ضد الفنان رامز جلال، بعد تعرضها لإصابات بالغة في الكتف والقدم أثناء تصويرها إحدى حلقات برنامج المقالب رامز جاب من الآخر، والذي تم عرضه على مدار شهر رمضان الماضي، عبر شاشة قناة «MBC».

وقالت سمية الخشاب في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «أخطرت النيابة أن ما يقوم به رامز جلال في حق المشاهير أذيه متعمدة وشروع في قتل، وخلال ذلك يتعمدإهانت كل ضيوفه بشكل غير مقبول، وأنه وفريق الإعداد والمنتج مسًؤلين عم تلك المؤامرة والأذيه«.

وأضافت سمية الخشاب: «وقلت كذلك.. لماذا قام رامز جلال بوضع عوامات في المياه، وفي الأسفل أستعان بغطاسين، وهو ما يعني أن عمق المياة كبير وهناك خطورة على حياة الناس المقرر أن يستضيفهم».

المصري اليوم