قدمت الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف, الدعوة للفنان الكبير سيف الجامعة, لحضور حفلها الضجة الذي أحيته بسلطنة عمان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تحدث الفنان سيف الجامعة, عن المطربة مؤكداً أنها من اكتشافاته بعد أن سجلت أول أغنياتها بالأستوديو الخاص به. وتغنى المطرب الكبير مع الفنانة إيمان الشريف بأغنية “العصفور” وسط تفاعل الجمهور السوداني الحاضر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد أن تغنى معها في حفلها الضجة بسلطنة عمان.. الفنان سيف الجامعة: (أنا من اكتشفت الفنانة إيمان الشريف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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