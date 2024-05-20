البرهان يطلع على آداء السلطة القضائية

إطلع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على أداء السلطة القضائية خلال الفترة الماضية والجهود التي تضطلع بها في بسط سيادة حكم القانون بالبلاد.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد السلطة القضائية برئاسة مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن رئيس القضاء.
وقال مولانا أحمد صديق ناير رئيس دائرة المحاكم العامة في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق للعمل في القضائية وإفتتاح محكمة الجرف القاري والمنازعات البحرية والمحكمة التجارية في ظل ظروف الحرب التي تعيشها البلاد .
وأبان أن اللقاء تناول أيضا الترتيبات الجارية لإقامة دائرة محكمة عليا في الدمازين بإعتبار أنها من الولايات التي تحتاج لمثل هذه المؤسسات مؤكداً أن دور السلطة القضائية هو خدمة المواطن في موقعه مشيراً إلى إستمرارها في تقديم خدمة التوثيقات للمواطنين في مختلف ولايات السودان .
سونا
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