شاهد بالفيديو.. لاعب سوداني يستعرض مهاراته العالية في كرة القدم أمام إحدى إشارات المرور بالقاهرة ويجذب أنظار المارة وأصحاب السيارات

خطف لاعب سوداني شهير في كرة القدم الاستعراضية أنظار المارة وأصحاب السيارات بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر نجم الكرة الاستعراضية عبد الله عماد, وهو يستعرض مهاراته في التحكم بالكرة أمام إحدى إشارات المرور. ونجح اللاعب السوداني في جذب أنظار المارة بمهاراته الكبيرة التي قدمها في وقت وجيز خلال توقف السيارات بإحدى اشارات المرور بقلب العاصمة المصرية القاهرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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