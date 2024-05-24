البدء فى برنامج تحويل دور الإيواء بالخرطوم لمواقع إنتاجية

الخرطوم

شرعت ولاية الخرطوم في الاعداد لبرنامج تحويل دور الإيواء إلى مواقع للتدريب والإنتاج ورفع القدرات بإختيار برامج تتوافق مع طبيعية فترة الحرب وتوظيف القدرات البشرية لصالح تحسين احوال قاطني الدور الايوائية.

انخرط مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية بولاية الخرطوم الأستاذ صديق فريني في سلسلة زيارات ولقاءات اليوم مع شركاء العمل الاجتماعي بولاية الخرطوم حيث زار وحدة الطوارئ بمقرها بالثورة والتي يعمل فيها(250) متطوعا.

حيث وقف على أنشطة المنظمة وغرفة الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة في تقديم الخدمات العلاجية وتوزيع الاغاثات ودعم المستشفيات والارتكازات وخطة الوحدة للفترة القادمة والتي ستنفذ خلال عيد الأضحى والتواصل مع بعض الجهات لافتتاح اسواق للبيع المخفض.

الاستاذ فريني اكد أن حكومة الولاية على إستعداد كامل للتعاون مع المبادرات الجادة التي تخدم المجتمع مشيدا بشباب وبرامج وحدة الطوارئ واستجابتها لإحتياجات المجتمع عبر ارادة جماعية لكل المتطوعين في صفوف الوحدة مطالبا بضرورة التفكير والتخطيط وفقا لمناهج تراعي ظروف الحرب.

في السياق بحث وزير التنمية الاجتماعية صديق فريني مع منظمتي (إخوة في الله) و (بلد معافى) مساهمة المنظمتين في برنامج تحويل الدور الايوائية لمواقع تدريب وانتاج.

معلنا أن هذا البرنامج يتم تحت متابعة ورعاية والي الخرطوم وابدت منظمة أخوة في الله استعدادها لتسخير خبراتها لتدريب وتأهيل المقيمين في الدور الايوائية على الصناعات الصغيرة كصناعة الصابون بانواعه المختلفة ومشتقات الالبان والمخبوزات من خلال مدربين مهرة لهم خبرات ممتدة وتجارب رائدة في أسواق الولاية.