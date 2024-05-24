الرئيسية/أخبار/ ملخص وقائع الموتمر الصحفي الذي عقده التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية ببورتسودان عن تداعيات انهيار مفاوضات الملف الانساني في جوبا أخبار 2024-05-24 آخر تحديث: 2024-05-23 2024-05-24 آخر تحديث: 2024-05-23

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