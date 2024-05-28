الضربة التي تلقتها مليشيا التمرد ظهر أمس بجبل أولياء هي الأقسي عليهم منذ بدء الحرب.. أعداد كبيرة من عناصر المليشيا تنادوا إلي منطقة الجبل لوداع أسرهم ومنهوبات المواطنين التي حملوها علي متن17 شاحنة ضخمة كانت في طريقها إلي دارفور.. فاجأ الطيران الحربي عصابات المليشيا وشتت شملهم.. ستبكي المليشيات طويلاً علي محنة اليوم وسيعيدون التفكير ألف مرة قبل شحن منهوبات جديدة والتجمع لوداع الهاربين من جحيم الحرب ضد الجيش السوداني في الخرطوم. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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