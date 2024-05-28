الصديق الصادق المهدي: المؤتمر التأسيسي يعبر عن روح ثورة ديسمبر

قال القيادي بتنسيقية تقدم الصديق الصادق المهدي بأن المؤتمر التأسيسي يعبر عن روح ثورة ديسمبر والقطاعات الحية من الشعب السوداني ونقض سياسات الإنقاذ البغيضة التي ركزت على المركز وهمشت الأطراف – هناك عدد من المشاركين في المؤتمر القادمين من القضارف تم إيقافهم وتعطيلهم عن الحضور كما تم اعتقال وفد من سنار ومصادرة جوازاتهم مما يعكس الصعوبات الأمنية للوصول الجزيرة – السودان

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