عقار: أنا مع تسليح المواطنين

قال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار بأن الاستنفار قضية دستورية وقانونية مسموح بها في أي دولة إذا استدعت الضرورة أن تدعو الحكومة المواطنين لمواجهة خطر ما. وقال عقار بأنه مع تسليح المواطنين بطريقة مشروعة ومنظمة تحت إشراف الدولة. الجزيرة – السودان

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