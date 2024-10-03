“خيار من خيار” .. والي الشمالية يشهد احتفال مدرسة المتفوقات السنوي لتكريم الحافظات

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم احتفال مدرسة المتفوقات السنوي بدنقلا بتكريم حافظات القرآن الكريم بحضور مدير عام وزارة التربية والتعليم الاستاذ تجاني ابراهيم ورئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الفريق ركن دكتور مهندس صالح يسن صالح وعدد من القوات النظامية و القيادات التنفيذية والتعليمية بالولاية وقال إن طالبات المتفوقات خيار من خيار. مهنئا الانتصارات التي تحققت للقوات المسلحة في معركة الكرامة مؤكدا اهتمام حكومته بالعملية التعليمية ، ودعا الي الاهتمام ونفض الغبار بالنسبة للطلاب والطالبات العالقين في امتحانات الشهادة الثانوية والتي ستبدأ في الثامن والعشرين من ديسمبر بعمل معسكرات للمراجعة وذلك من أجل المحافظة علي الصدارة التي تحققت في امتحانات الشهادة الثانوية في الأعوام السابقة.

من جانبه أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم استمرار. العمليه التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مشيرا إلي أن العام الدراسي شارف علي الانتهاء و جدد التزام الوزارة باستمرار تسجيل الطلاب العالقين في امتحانات الشهادة الثانوية التي حددت لها شهر ديسمبر القادم.

وأشاد التجاني بطالبات مدرسة المتفوقات وقال إن طالبات المدرسة متفوقات ومتميزات في كل المناشط الأكاديمية والثقافية لأنهن يمثلون الانموزج لكل الطالبات وحيا المعلمين والمعلمات علي الجهود المبذولة لاستمرار العملية التعليمية بالولاية.

وفي ذات السياق أوضحت مديرة المدرسة الاستاذة رندا الشيخ سعي إدارة المدرسة في في تهيئة البيئة المدرسية للطالبات وحيت كل الداعمين لاستقرار العام الدراسي بالمدرسة وتوفير البيئة التي تتناسب الطالبات المتفوقات وتقليل الجهد لمزيد من التفوق والتميز وإحراز الصدارة بالولاية التي ظلت شعار المدرسة لسنوات خلت .

الجدير بالذكر أن البرنامج اشتمل علي معرض وتكريم للطالبات الحافظات وتكريم عدد من الشخصيات.

سونا