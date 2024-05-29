اردول: أتوجه بالسؤال للرفيقين عبدالعزيز الحلو وياسر عرمان

أتوجه بالسؤال للرفيقين عبدالعزيز الحلو وياسر عرمان ، ياتي هذا السؤال كمسؤولية تاريخيّة وشهادة للتاريخ والأجيال ويجب ان يسأل عنها الرفيقين، فبعدما رأيت وفدي حركتيكم مشاركين جنبا إلى جنب في مؤتمر تقدم، السؤال للرفيق الحلو ، كان احد اهم دوافعك للاستقالة هي تحالفاتنا التي كنا نخوضها مع نفس هذه القوى التي تمثل (تقدم) هذه بمافيها حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وقلت عنهم بانهم تنظيمات السودان القديم وهم أس أزمات البلاد وقلت ان النظرة للتحالفات يجب ان تعاد صياغتها ؟ وافق اغلب الناس لرأيك.

ولم يحدث جديد اليوم سوى غياب الامام وبقاء فضل الله برمة وجئت وهاهو وفدك جالس القرفصاء معهم يشيرون اليهم فرحاً بالانتصار ومعهم وفد ياسر عرمان الذي صوره حينها بانه الشيطان الأكبر الذي يجب محاربته وسفك دماء اهلنا الانقسنا بسبب ذلك.