هذا ما دفع عصابات التمرد إلي الهروب من الفاشر بعد فقدانها لعدد كبير من قادة القوات

تتكتم قيادة مليشيا التمرد علي الحقائق والأرقام الفعلية لخسائرها في كبار الضباط والجنود والمعدات خلال اليومين الماضيين حيث لقّنها الجيش والقوات المشتركة دروساً في الثبات والقتال حول وداخل مدينة الفاشر والتي تلّقت فيها قوات التمرد هزائم تاريخية وهو ما دفع عصابات التمرد إلي الهروب من الفاشر بعد فقدانها لعدد كبير من قادة القوات التي تم تحريكها من الخرطوم وولاية الجزيرة وشمال وغرب وجنوب كردفان إلا أن كل هذه القوات تم سحقها ودحرها تماماً..

عند إضافة قتلي المليشيا في جبهات بحري.. المصفاة.. قندهار.. وصاعقة جبل أولياء وبابنوسة والمناقل ومنطقة الأعوج والصوفي بالنيل الأبيض فإن جملة مافقدته مليشيا التمرد يتجاوز ال5ألف قتيل وهو رقم أحدث فزعاً داخل صفوف المليشيا التي تواجه نقصاً حادا في الأفراد ومعينات القتال مع ظهور تطور جديد في تقنية الرصد والمتابعة التي أحدثت فارقاً في العمليات الجوية والنوعية للجيش السوداني في كافة مسارح العمليات..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد