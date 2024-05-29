عن 88 عاما.. وفاة مضيفة طيران “الأطول خدمة” في العالم – صورة

نعت الخطوط الجوية الأميركية، بيتي ناش، المضيفة الجوية الأطول خدمة في العالم، التي توفيت عن عمر يناهز 88 عاما.

وقالت “أميركان إيرلاينز”، في منشور على موقع (إكس)، “ننعي بيتي التي أمضت ما يقرب من 7 عقود في خدمة عملائنا”.

وبدأت ناش التي جرى الإعلان عن وفاتها في 17 مايو، مسيرتها المهنية من خلال رحلة يومية للخطوط الجوية الشرقية، بين واشنطن العاصمة وبوسطن عاصمة ولاية ماساتشوستس، حتى تتمكن من العودة إلى منزلها كل ليلة لرعاية ابنها، وفق صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وفي عام 2022 دخلت ناش موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول مضيفة طيران خدمة في العالم، إذ بدأت رحلتها العملية في عام 1957.

وجرى الإعلان عن وفاة ناش في دار لرعاية المسنين، بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي مؤخرًا، وفقا لشبكة “إيه بي سي نيوز” الأميركية.

وقالت رابطة المضيفات المحترفات، (APFA) وهي النقابة التي تمثل مضيفات الخطوط الجوية الأميركية، في بيان، إن ناش “أثرت على الكثيرين بتفانيها في العمل”.

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