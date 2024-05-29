تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي باهتمام كبير من قبل المتابعين الذين قاموا بمشاركته على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مطربة إرترية حسناء وهي تغني في حفل نظمته الجالية الإرترية بدولة قطر. وتغنت المطربة التي ظهرت وهي ترتدي علم بلادها بأغنية الفنان السوداني حيدر بورتسودان (عمري ما فكرت يوم آخر مطافنا يكون جفا). وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد لفت الجمهور الارتري الحاضر الأنظار بترديده الأغنية مع المطربة بتناغم كبير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة إرترية حسناء تشعل حفل لأبناء جاليتها بقطر برائعة الفنان السوداني حيدر بورتسودان والجمهور الارتري الحاضر بالقاعة يغني معها الأغنية بتناغم كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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