منظمة أطباء بلا حدود: تضررت جميع المرافق الطبية الرئيسية الثلاثة في المدينة “الفاشر”

مرض - مريض قالت منظمة أطباء بلا حدود بأنه أصبح المرضى والطاقم الطبي بشكل متزايد جزءا من الخسائر الهائلة في صفوف المدنيين – تضررت جميع المرافق الطبية الرئيسية الثلاثة في المدينة بسبب المواجهات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في الفاشر واثنان فقط من هذه المرافق لا تزال قادرة على العمل. – نحث الأطراف المتحاربة في السودان على تجنيب المرافق الطبية واحترام حيادها والوفاء بالتزامها بحماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والهياكل الصحية. الجزيرة – السودان

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