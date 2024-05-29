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منظمة أطباء بلا حدود: تضررت جميع المرافق الطبية الرئيسية الثلاثة في المدينة “الفاشر”

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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مرض - مريض

قالت منظمة أطباء بلا حدود بأنه أصبح المرضى والطاقم الطبي بشكل متزايد جزءا من الخسائر الهائلة في صفوف المدنيين

– تضررت جميع المرافق الطبية الرئيسية الثلاثة في المدينة بسبب المواجهات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في الفاشر واثنان فقط من هذه المرافق لا تزال قادرة على العمل.

– نحث الأطراف المتحاربة في السودان على تجنيب المرافق الطبية واحترام حيادها والوفاء بالتزامها بحماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والهياكل الصحية.

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الجزيرة – السودان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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