اردول: سيكون هذا الحدث هو ثاني أكبر حدث تاريخي بعد إعلان الإستقلال من البرلمان

لو لم تفعل الاتفاقية بين روسيا والسودان والتطورات الأخيرة التي أعلنت عنها أي شي سوى تنفيذ الجزئية الخاصة بتأسيس محطة الطاقة النووية في السودان (من أجل إمداده بالكهرباء التي تمكنه من تغطية الإحتياج الصناعي والخدمي الزراعي وغيرها) فقد كفتنا هذه الإتفاقية عن كل شي، وسيكون هذا الحدث هو ثاني أكبر حدث تاريخي بعد إعلان الإستقلال من البرلمان في ١٩ ديسمبر ١٩٥٥م ، وحسب مهامي سابقاً كنائب لرئيس لجنة متابعة تنفيذ البرتوكولات الخاصة بين موسكو والخرطوم، فإن هذه الجزئية من أهمها شأناً وتفضيلاً بالنسبة لنا، فقد تابعناها مع الاخ وزير النقل السابق رئيس اللجنة بكل حماس وجدية.

لا خيار سوى التقدم بخطى واثقة نحو الحلف الذي يدافع عنا، ويصون سيادتنا، ويؤسس بنيتنا التحتية من أجل التنمية الاقتصادية الشاملة.

مبارك أردول