الحجاج السودانيين يزورون المشاعر المقدسة بجبل أحد

سجل فوج من الحجاج السودانيين بعثة ١٤٤٥هجرية اليوم بالاراضي المقدسة زيارة الى جبل ( احد ) وجبل الرماة ضمن البرامج الراتبة التي دأبت عليها كل بعثات الحجيج الوافدة للأراضي المقدسة على القيام بها وجبل الرماة او جبل ( عينين ) هو جبل صغير شمال المسجد النبوي الشريف وبجانب جبل أحد بالمدينة المنورة.

وكان رسولنا الكريم ( ص ) قد امر الرماة وعددهم خمسون رجلا من الصحابة ان يتمركزوا فيه في غزوة ( احد ) لحماية ظهر المسلمين من الالتفاف حولهم ولكنهم خالفوه ظنا منهم بأن المعركة قد انتهت فاستغل خالد بن الوليد قبل إسلامه الموقف فالتف حول الجبل ورموهم بالسهم فاستشهد ذلك العدد الكبير منهم.

وقد استطلعت ( سونا ) عدد من الحجاج السودانيين للتعبير عن فرحتهم بالزيارة حيث قال الحاج عبدالله احمد الشيخ قاضي محكمة عليا الخرطوم عن شعورهم بالفرحة منذ وصولهم الأراضي المقدسة والشوق لملاقاة حبيبنا رسول الله وزيارة بيت الله الكريم وازدادت فرحتهم لما وجدوه من ترحاب وتعاون من كل القائمين بأمر الحج من السعوديين والسودانيين.

أما الحاج محمد علي عوض الكريم من كسلا سأل الله النصر للقوات المسلحة ودعا بالخزي والعار للمليشيا المتمردة وان يخلص السودان من الخونة والمارقين والمرجفين.

وتمنى الحاج محمد المقل من الحجاج السودانين برفع الاكف عاليا بتخليص السودان من الخونة والنصر للقوات المسلحة.

و الحاجة عواطف عبدالباري بحري قالت كنت اتمنى الحج من العام الماضي ولظروف الحرب نزحنا الى شمال كردفان ومنها إلى بورتسودان حتى يسر الله لنا بفضله وكرمه هذه الزيارة، ودعت لله أن ييسر لكل السودانيين خصوصا والمسلمين عموما بالتوفيق لزيارة بيته وقبر رسوله الكريم وان يعم الخير والأمان كل ربوع السودان.

هذا وقد ابدى الحجاج الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة منذ خروجهم من السودان وحتى وصولهم الان عن ارتياحهم الشديد من حفاوة الاستقبال وكريم الضيافة وجودة الخدمات وقربها من المشاعر المقدسة.

سونا