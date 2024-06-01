دفعة مالية سعودية ضخمة لشركة ذكاء اصطناعي صينية.. ومصدر يكشف السبب

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، الجمعة، عن قيام صندوق استثماري سعودي بدعم أبرز شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في الصين، ليصبح بذلك المستثمر الأجنبي الوحيد الذي يساعد في جهود بكين الرامية لإنشاء منافس محلي لشركة “أوبن آي” المدعومة من مايكروسوفت.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين القول إن صندوق “بروسبيرتي 7” الاستثماري، الذي يعد جزءا من ذراع رأس المال الاستثماري لمجموعة أرامكو السعودية، شارك في جولة استثمارية بقيمة 400 مليون دولار في شركة “شيبو إيه آي” الصينية الناشئة للذكاء الاصطناعي.

وأضافت الصحيفة أن قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي الناشئ في الصين اضطر في السابق إلى الاعتماد على التمويل المحلي، بسبب القيود التي فرضتها الولايات المتحدة.

وتابعت الصحيفة أن استثمار “بروسبيريتي 7” يعد أول مثال بارز على وجود داعم أجنبي يلقي بثقله خلف واحدة من الشركات الأربع الرائدة في الصين في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ولم يستجب صندوق “بروسبيريتي 7” و شركة “شيبو إيه آي” على طلبات الصحيفة البريطانية للتعليق.

وتشير الصحيفة إلى أن هذا الاستثمار يُظهر رغبة السعودية في محاولة الحد من الهيمنة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي.

ونقلت عن أحد المصادر المقربة من الصندوق السعودي القول أن سبب هذا الدعم أن: “السعوديين لا يريدون أن يهيمن وادي السيليكون على هذه الصناعة”.

وكانت الولايات المتحدة فرضت العام الماضي حظرا على بعض الاستثمارات الأميركية في قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني وشددت ضوابط التصدير على الرقائق المتطورة المستخدمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وفي ديسمبر الماضي، أفادت وكالة بلومبيرغ بأن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أجبرت صندوق رأس مال استثماري تابع لأرامكو السعودية على بيع أسهمه في شركة ناشئة لرقائق الذكاء الاصطناعي في وداي السيليكون يدعمها المؤسس المشارك لـ “OpenAI”، سام ألتمان.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر لبلومبيرغ إن شركة “بروسبيريتي 7″، وهي المستثمر الرئيسي في جولة تمويل جمعت 25 مليون دولار لشركة “Rain AI” في عام 2022، باعت أسهمها في الشركة الناشئة بعد مراجعة أجرتها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة “CFIUS”.

وذكرت المصادر التي طلبت من بلومبيرغ عدم الكشف عن هويتها، لأن المعلومات خاصة، أن “CFIUS”، وهي الهيئة الرقابية الأميركية الرئيسية للصفقات التي لها آثار على الأمن القومي، أصدرت تعليمات للصندوق السعودي بإلغاء هذه الصفقة في وقت ما خلال العام الماضي.

وتعمل الولايات المتحدة على تشديد التدقيق في نشاط صناديق الثروة في الشرق الأوسط، كجزء من الكبح المتزايد تجاه الكيانات التي يُعتقد أن لها علاقات وثيقة مع الصين، بحسب الوكالة.

وتعد “Rain AI”، الممولة جزئيا من ألتمان، شركة ناشئة تصمم شرائح الذكاء الاصطناعي المستوحاة من الطريقة التي يعمل بها الدماغ البشري.

وسعت بكين إلى تعزيز العلاقات مع الشرق الأوسط بينما تصاعدت التوترات مع الولايات المتحدة وأوروبا. وفي نوفمبر، وقعت الصين والسعودية اتفاقية مبادلة عملات محلية بقيمة حوالي 7 مليارات دولار.

كما استثمرت شركة أرامكو السعودية، التي تسيطر على شركة “بروسبيريتي 7″، مليارات الدولارات في قطاع الطاقة الصيني حتى في الوقت الذي تحاول فيه المملكة جذب شركات التكنولوجيا الصينية، بحسب بلومبيرغ.

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