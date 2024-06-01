عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة يتفقد القوات بأمدرمان

تفقد عضو مجلس السيادة الإنتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا القوات بمنطقة وادي سيدنا يرافقه أعضاء القيادة الجوالة وقادة القوات بالمنطقة .

حيث قام سيادته بزيارة جرحى ومصابي معركة الكرامة حيث أكد سيادته إصرار القوات المسلحة والأجهزة الامنية الاخرى والمقاومة الشعبية والمستنفرين على حسم التمرد بشكل نهائي قاطعاً بعدم العودة للتفاوض إلا بالإلتزام بمخرجات منبر جدة .

وهنأ سيادته القوات التي نفذت العملية النوعية ببحري والتي دمرت جزءاً كبيراً من القوة الصلبة للعدو .

مؤكداً أن هذا الشكل من العمليات سيتكرر باشكال مختلفة في مواقع مختلفة في أوقات مختلفة دون الافصاح عن ذلك مؤكداً بأن النصر قريباً . إعلام مجلس السيادة الانتقالي

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