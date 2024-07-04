صدامات عربية تتصدر قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 عن صدامات عربية مثيرة في طريق التأهل للنسخة التي تستضيفها المغرب خلال الفترة بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى 18 يناير/كانون الثاني 2026.

ويدور صدام عربي بين منتخبي مصر وموريتانيا في المجموعة الثالثة بجانب صدام آخر بين منتخبي تونس وجزر القمر في المجموعة الأولى.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى النهائيات القارية بينما يصعد منتخب واحد بجانب المغرب في المجموعة الثانية.

وأجريت مراسم القرعة في جنوب أفريقيا بمشاركة إيمرس فاي مدرب كوت ديفوار بجانب مروان شماخ نجم منتخب المغرب الأسبق.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: تونس – مدغشقر – جزر القمر – جامبيا.

المجموعة الثانية: المغرب – الجابون – أفريقيا الوسطى – ليسوتو.

المجموعة الثالثة: مصر – كاب فيردي – موريتانيا – بوتسوانا.

المجموعة الرابعة: نيجيريا – بنين – ليبيا – رواندا.

المجموعة الخامسة: الجزائر – غينيا الاستوائية – توجو – ليبيريا.

المجموعة السادسة: غانا – أنجولا – السودان – النيجر.

المجموعة السابعة: كوت ديفوار – زامبيا – سيراليون – تشاد.

المجموعة الثامنة: الكونغو الديمقراطية – غينيا – تنزانيا – إثيوبيا.

المجموعة التاسعة: مالي – موزمبيق – غينيا بيساو – إسواتيني.

المجموعة العاشرة: الكاميرون – ناميبيا – كينيا – زيمبابوي.

المجموعة الحادية عشر: جنوب أفريقيا – أوغندا – الكونغو – جنوب السودان.

المجموعة الثانية عشر: السنغال – بوركينا فاسو – مالاوي – بوروندي.

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