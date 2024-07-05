الخارجية تدين امتداد إنتهاكات المليشيا المتمردة لمناطق الانتاج الزراعي

وزارة الخارجية

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بيان صحفي

في إطار الحرب الشاملة التي تشنها مليشيا الجنجويد الإرهابية على الشعب السوداني، بما فيها تدمير البنيات الأساسية والمؤسسات الإنسانية وسبل عيش الغالبية العظمى من السكان، منعت المليشيا وصول شحنات من البذور وفرتها منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة “الفاو” للمزارعين بولاية سنار للموسم الزراعي المطري.

• يأتي ذلك امتداداً لاستهداف المليشيا الإرهابية لمناطق ووسائل الإنتاج الزراعي بغرض إحداث مجاعة في البلاد، وإفراغ الأقاليم المنتجة من سكانها الأصليين بغرض توطين مرتزقتها وعناصرها الأجنبية. و قد شمل المخطط الإجرامي للمليشيا في هذا الصدد ما يلي:

• نهب أكبر مخازن برنامج الغذاء العالمي في ود مدني في ديسمبر الماضي.

• تعطيل الموسم الزراعي الشتوي في مشروع الجزيرة بعد نهب الآليات الزراعية والأصول المتحركة وإغلاق الترع، ونهب المحاصيل التي تم حصادها والبذور المعدة للزراعة.

• تهديد مناطق الإنتاج في ولاية سنار ومشروع الرهد.

• تخريب هيئة البحوث الزراعية وبنك الجينات الزراعية.

تؤكد الحكومة السودانية أنها أكملت الاستعدادات لإنتاج ما يكفي من أغذية في المناطق الآمنة، وأن الشعب السوداني قادر علي كسب معركة الانتاج وهزيمة مخطط تجويعه .