القبض على بلوغر مصرية بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

ألقت السلطات المصرية القبض على بلوغر شهيرة بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية في بيان، اليوم السبت، أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام سيدة لها معلومات جنائية، ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق نسب مشاهدة لكسب أرباح غير مشروعة.

وأضاف البيان أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيدة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها”.

وأكدت وزارة الداخلية أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية ويجري حاليا العرض على النيابة العامة.

من جانبهم كشف مغردون أن البلوغر وتدعى سمية نستون كانت تبث فيديوهات خادشة للحياء ترتدي خلالها ملابس شبه عارية وتقدم حركات مثيرة للغرائز.

العربية نت