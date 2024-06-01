انفصال نيللي كريم وهشام عاشور بعد عامين ونصف

انفصلت الفنانة نيللي كريم عن لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، بعد زواج دام عامين ونصف.

وكشف مصدر مقرب من الفنانة نيللي كريم في تصريحاته لـ«المصري اليوم» أن الانفصال حدث اليوم، لأسباب خاصة بهما.

وفي 2021 بعد زواج الثنائي، قال هشام عاشور لاعب الاسكواش السابق، إنه فكر في الارتباط بالفنانة نيللي كريم منذ أن رآها لأول مرة على الشاطئ في الجونة، حيث كانت ترسم، لافتا إلى أنها رفضت طلبه في البداية في حين قالت نيللي كريم إنها كانت ترتدي ما يشبه البيجاما في أول لقاء بينهما ولم تكترث له.

وتابع لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور خلال استضافته في برنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة «CBC» أنه فجأة وجد نفسه ونيللي يفكران في الزواج، وقال: «بطبيعتي حذر جدا خاصة فيما يتعلق بالزواج.. ممكن أكون أي حاجة عادي إنما الجواز بالذات مكنتش بفكر أنه يبقى بالسرعة دي خاصة أني كنت عايش حياتي وبراحتي.. وده خلاني فكرت إن الجواز حصل بالطريقة دي يبقى معجزة من المعجزات».

المصري اليوم