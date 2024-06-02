ريال مدريد يصطدم بأتالانتا في السوبر الأوروبي

حسم ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا، بتغلبه على بوروسيا دورتموند في النهائي (2-0)، السبت، على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.وتأهل الفريق الملكي بهذا الانتصار إلى كأس السوبر الأوروبي، ليضرب موعدا مع أتالانتا الإيطالي، بطل الدوري الأوروبي، في المباراة التي ستقام قبل انطلاق الموسم الجديد.وسيقام لقاء كأس السوبر الأوروبي، على ملعب وارسو الوطني في بولندا، في 14 أغسطس/آب المقبل.يشار إلى أن مانشستر سيتي هو حامل لقب السوبر الأوروبي، بعدما تمكن من الفوز على إشبيلية بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل (1-1).

وكان ريال مدريد قد تجاوز بايرن ميونخ، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما أطاح دورتموند بباريس سان جيرمان من نفس الدور.

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