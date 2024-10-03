"غياب صلاح".. الاتحاد الأوروبي يعلن عن التشكيلة المثالية للجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا"، عن التشكيلة المثالية للجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي اختتمت أمس الأربعاء.

وشهدت التشكيلة المثالية للجولة الثانية غياب النجم المصري محمد صلاح عن التشكيلة، رغم مساهمته في فوز فريقه على بولونيا أمس بنتيجة 2-0.

وكان صلاح تمكن من صناعة هدف وتسجيل آخر، في فوز فريقه على بولونيا، بنتيجة هدفين دون مقابل، في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وتمكن صلاح، من أن يصبح أكثر لاعب أفريقي في التاريخ تسجيلاً للأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا).

خط الدفاع: تياجو سانتوس (ليل)، رايان فلامنجو (آيندهوفن)، محمد ساليسو (موناكو).

خط الوسط: دافيد زاباكوستا (أتالانتا)، فلورنتينو (بنفيكا)، كوينتن تيمبر (فينورد)، عبد الله ديبو سيما (بريست).

خط الهجوم: كريم أديمي (بوروسيا دورتموند)، رافينيا (برشلونة)، دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس).