جنا عمرو دياب تدعو لمقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل

دعت جنا ابنة الفنان عمرو دياب إلى مقاطعة شركة المياه الغازية التي تدعم جيش الاحتلال، بعد المجازر التي ارتكبها تجاه الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر الماضي.

ونشرت جنا دياب على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو «انستجرام»، بخاصية الإستورى «الحالات»، صور تجمع منتجات المقاطعة التي تدعم العدوان الإسرائيلي، ومن ضمنها شركة المياه الغازية التي أعلن لها عمرو دياب، خلال الأيام القليلة الماضية.

وعلقت جنا دياب على الصورة بكلمات دعم للقضية الفلسطينية، باللغتين العربية والإنجليزية، وجاءت رسالتها «قاطع لأجلهم»، دعمًا منها للشعب الفلسطيني.

يذكر أن الفنان عمرو دياب ومجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم: أحمد السقا، كريم محمود عبدالعزيز، عمرو دياب واللاعب محمد صلاح، قد ظهروا في إعلان شركة المياه الغازية الأخير، وهو ما أثار حالة من غضب رواد السوشيال ميديا والمتابعين.

وانطلقت حملات لمقاطعة النجوم المشاركين في الحملات الإعلانية والدعائية لشركات المقاطعة، والتى تدعم العدوان الإسرائيلي المجرم، ورفعت الحملة شعار «قاطع اللي مش مقاطع».

المصري اليوم