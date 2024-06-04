جنة الدوري السعودي تهدد بقاء نجوم البريميرليج

يخطط صندوق الاستثمار السعودي لجلب العديد من النجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف الاستمرار في تطوير دوري روشن بأفضل شكل ممكن.

وشهد الميركاتو الصيفي الماضي ضد العديد من الأسماء الكبرى من مختلف أندية أوروبا، وجاء على رأسهم البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كريم بنزيما والجزائري رياض محرز وغيرهم من النجوم اللامعة.

وتسبب ذلك في ارتفاع قوة المنافسة بشكل ملحوظ، ولكن هناك بعض الأسماء العالمية التي فشلت في تقديم نفسها بأفضل صورة ممكنة، وهو ما دفع المسؤولين للتفكير في ضم عناصر بديلة لرفع المنافسة.

جنة الدوري السعودي

أصبح الدوري السعودي بمثابة جنة لنجوم كرة القدم حول العالم، بسبب الرواتب المغرية التي يتم دفعها، فضلا عن تواجد بعض الأسماء التي حفرت اسمها بحروف من ذهب في تاريخ الساحرة المستديرة.

بالإضافة إلى أن الدوري السعودي أصبح يحظى باهتمام عالمي كبير، نظرا لرغبة مختلف المحطات في نقل مبارياته بسبب تواجد أساطير اللعبة مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر.وأكد المحترف البرتغالي روبن نيفيز لاعب وسط الهلال في وقت سابق أن “هناك بعض اللاعبين الذين يسألونه عن كيفية المجيء للدوري السعودي”.

كذلك، أشار الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال إلى أن “بعض الأسماء التي تلعب في الدوريات الأوروبية، يرغبون في اللعب بالدوري السعودي”، نظرا للعديد من العوامل المذكورة.

وسبق وأكد رونالدو أن “إذا استمر العمل بهذه الطريقة، سيصبح الدوري السعودي ضمن أفضل 5 دوريات في العالم”.تهديد البريميرليج

يشكل الدوري السعودي تهديدا كبيرا على أندية البريميرليج، فيما يتعلق بخطف النجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظرا للعوامل المذكورة ورغبة اللاعبين نفسهم في خوض التحدي.

ورغم أن البريميرليج يعتبر الدوري الأقوى في العالم، إلا السعودية أصبحت وجهة مغرية لبعض النجوم، خاصة بعد تقدمهم في العمر، ورغبة كل منهم في تأمين مستقبله بمبالغ طائلة، بجانب التقدير وقوة المنافسة بالوقت ذاته، مما يجعل الأمر بمثابة فكرة جذابة.

وشهدت الفترة الأخيرة خروج تقارير تشير إلى احتمالية رحيل البرازيلي كاسيميرو عن مانشستر يونايتد واللعب في الدوري السعودي، وهو نفس الحال بالنسبة للبلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي وزميله الحارس البرازيلي إيدرسون.

ويرتبط المدافع الفرنسي رافائيل فاران بالمجيء إلى الدوري السعودي، بعد نهاية رحلته مع يونايتد ومن الممكن أن يرتدي قميص أحد الأندية الكبرى بالصيف المقبل.

وتهدد جنة دوري روشن فريق ليفربول فيما يتعلق بالحفاظ على الثنائي محمد صلاح وأليسون بيكر بعد التقارير التي ربطتهما مرارا وتكرارا بالدورس السعودي.

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