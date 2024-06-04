قام الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة بزيارة تفقدية لمركز الشهيد عثمان مكاوي الاعلامي العسكري بكرري رافقه أعضاء القيادة الجوالة لإسناد عمليات القيادة العامة بحرب الكرامة .

حيث تلقى سيادته والوفد المرافق تنويراً عن سير العمل بالمركز من خلال انشطته الاعلامية المتعددة بالمنطقة .

و أكد سيادته على ان المعركة هى إعلامية بالمقام الأول مثمناً جهود الاعلاميين الخلص شاكراً لهم على عطائهم و قد لفت سيادته الى أن المركز حمل دلالات عميقة بتسميته على الشهيد عثمان مكاوي معدداً مآثره داعيا بالقبول لجميع الشهداء .

وختم سيادته الزيارة بلقاء مع افراد المركز ضباطا وصف وجنود مثمناً جهودهم داعياً لبذل المزيد من العطاء. إعلام مجلس السيادة الانتقالي

كانت هذه تفاصيل خبر أكد أن المعركة اعلامية من الدرجة الأولى.. الفريق أول ركن ياسر العطا يزور مركز الشهيد.عثمان مكاوي الاعلامي العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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