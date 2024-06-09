عبر رئيس مفوضية التجمع الإقتصادي لدول غرب افريقيا (إيكواس) د. عمر توراي عن إدانته للمجزرة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في قرية ود النورة وقدم التعازي لأسر ضحايا المجزرة وشعب وحكومة السودان. جاء ذلك لدي استقبال د. توراي للقائم باعمال سفارة السودان بأبوجا الوزير المفوض أحمد عمر تبول برفقة السكرتير الأول معز محمد مساء الجمعة 7 يونيو 2024 بأبوجا. قدم القائم بالأعمال شرحا وافيا حول تطورات الأزمة في السودان والفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية ضد المدنيين في حربها ضد الشعب السوداني، ومن آخرها مذبحة ود النورة. و وعد رئيس مفوضية إيكواس بإحاطة الدول الأعضاء علما بما تلقاه من شرح ومعلومات. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر إيكواس تدين مجزرة قرية ود النورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.