تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي باعجاب كبير من قبل المتابعين بعد مشاركته على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فتاة سودانية وصفها المتابعون بالحسناء وهي تقوم بلفتة بارعة. https://www.facebook.com/reel/962812838683474 الفتاة قامت بوضع العبارة الشهيرة التي قالها الشهيد محمد صديق, قبل لحظات من مقتله على يد قوات الدعم السريع عندما وقع أسير عندهم (من ياتو ناحية) على الزجاج الخلفي لسيارتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تضع العبارة الشهيرة للشهيد محمد صديق (من ياتو ناحية) على زجاج سيارتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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