بيان بخصوص سنجة .. هيئة الأركان تنفي

نفت رئاسة هيئة الأركان صدور أي تعليق عن ما يجري في حدود مسئولية قيادة الفرقة السابعة عشر مشاة وكانت بعض المواقع قد نسبت تصريحات للسيد رئيس الأركان بذات الخصوص . و قد أكدت رئاسة هيئة الأركان أن ما روجت له هذه المواقع عار عن الصحة تماماً . من جهة أخرى هنأ رئيس هيئة الأركان قوات الفرقة السابعة عشر مشاة على إستبسالهم وتصديهم لمحاولات العدو زعزعة الأمن بمدينة سنجة . الاعلام العسكري _ الخرطوم_ ٣٠ يونيو ٢٠٢٤م

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