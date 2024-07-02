استئناف الدراسة إلكترونياً والامتحانات لطلاب كلية الزراعة بجامعة بحري

أكدت الدكتورة فائزة محمد عبدالماجد عميد كلية الزراعة بأن الكلية قد حددت يوم الإثنين الموافق الخامس عشر من شهر يوليو 2024 بداية انطلاق سير الدراسة لطلاب الكلية وفقاً لجدول المحاضرات المعلن وذلك للدفعات أدناه ، المستوى الثاني 2021 (تكملة الفصل الدراسي الاول) ، المستوى الثاني 2020 (تكملة الفصل الدراسي الثاني) ، المستوى الثالث 2019 (تكملة الفصل الدراسي الاول) ،المستوى الثالث 2018 (تكملة الفصل الدراسي الثاني)، المستوى الرابع 2017 (تكملة الفصل الدراسي الثاني) وعلى جميع الطلاب تكملة إجراءات التسجيل ودفع الرسوم الدراسية المقررة قبل تاريخ بداية.
وفي سياق متصل اعلنت أمانة الشؤون العلمية بجامعة بحري بأن الإمتحانات الأساسية للفصل الدراسي الثاني بكلية الزراعة للسنة الخامسة 2016 للعام الدراسي 2023-2024 سوف تبدأ يوم الأحد الموافق للواحد والعشرين من شهر يوليو 2024م وحتى الخامس والعشرين منه وفقًا لجدول الإمتحانات المرفق.
هذا وقد تم تحديد المراكز الداخلية والتي تشمل مدينة بورتسودان، نيالا، القضارف، كوستي ومروي والمراكز الخارجية والتي تشمل مصر (القاهرة) والمملكة العربية السعودية(جدة) وعلى جميع الطلاب تكملة إجراءات التسجيل ودفع الرسوم قبل بداية الإمتحانات.
سونا
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