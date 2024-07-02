الشرطة المجتمعية بالتعاون مع جامعة وادي النيل وعدد من منظمات المجتمع المدني تدشن دورة تنمية المهارات وتطوير القدرات لمنسوبيها

شهدت قاعة جرش بجامعة وادي النيل بعطبرة صباح الاثنين إفتتاح دورة تنمية المهارات وتطوير القدرات لمنسوبي الشرطة المجتمعية بالتعاون مع الغرفة التجارية ومنظمة عطبرة لتطوير الصحة والمركز العام للسعادة والإستقرار بحضور عدد مقدر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وقيادات العمل الشرطي ورموز المجتمع والإعلاميين.

اللواء شرطة د / سيف الدين أحمد الحاج مدير الإدارة العامة للشرطة المجتمعية رحب بالحضور ونوه في كلمته لأهمية مثل هذه الشراكات في إنجاح دور الشرطة المجتمعية بإعتبارها قناة التواصل بين الشرطة والمجتمع مقدما شكره لكل الجهات الحاضرة اليوم متطلعاً إلى مزيد من التعاون المثمر في المستقبل حتى تتحقق اهداف وغايات الشرطة المجتمعية

اللواء شرطة د / عبدالحفيظ إدريس مدير الإدارة العامة لتدريب الضباط أشاد بالفعالية وأهميتها لمنسوبي الشرطة المجتمعية لإكتساب المهارات المطلوبة كما حيا منظمات المجتمع المدني بعطبرة وحضورها الفعال في كل المحافل

مدير إدارة الشرطة المجتمعية نهرالنيل الرائد شرطة / مهند خرساني دعا الدارسين للإستفادة القصوى من محتوى الدورة التدريبية لكي ينعكس ذلك على الأداء مقدماً شكره لكل من ساهم في إنجاحها.