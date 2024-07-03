مصر تدعو إلى حل سياسي للحرب في السودان “بلا ضغوط خارجية”

جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، دعوة القاهرة إلى وقف الحرب في السودان، والعمل من أجل حل سياسي حقيقي للأزمة، وذلك قبل أيام من اجتماع تستضيفه مصر لهذا الغرض.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من “منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين”، والذي تستضيفه القاهرة على مدار يومين. وشهد الحدث مشاركة موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ووفق بيان من الخارجية المصرية، قال شكري: “إن أي حل سياسي حقيقي في السودان لا بد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة، تنبع من السودانيين أنفسهم، دون إملاءات، أو ضغوط من أية أطراف خارجية، وبالتشاور مع أطروحات المؤسسات الدولية والإقليمية الفاعلة”.

وشدد المسؤول المصري على أهمية معالجة الأزمة من جذورها عبر التوصل إلى حل سياسي شامل، حفاظاً على مصالح الشعب السوداني ومقدراته، وعلى أمن واستقرار المنطقة ككل.

وأضاف أن مصر “ترى أهمية تطبيق مبدأ الحلول الأفريقية الأفريقية، بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تسهم في تعقيد الأوضاع في بعض الدول الأفريقية.

صحيفة السوداني