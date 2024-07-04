أعاصير وعواصف رعدية تضرب محلية الليرى بجنوب كردفان – صور

تعرضت محلية الليرى بولاية جنوب كردفان الى اعاصير وعواصف رعدية مصحوبة بالأمطار الغزيرة تسببت في تدمير عدد من الاحياء السكنية وبعض المؤسسات الحكومية. وقال المدير التنفيذي لمحلية الليرى صديق بابكر رحال فى تصريح (لسونا) إن العواصف الرعدية التي ضربت المحلية خلال نهاية شهر يونيو أدت إلى تدمير عدد من المنازل بالأحياء السكنية والمؤسسات الحكومية، واضاف لكن الغطاء النباتي كان له الأثر الاكبر تغيير اتجاهاتها. و عقب توقف العاصفة وقف المدير التنفيذى لحجم الخسائر والاضرار التي احدثتها تلك العواصف. وأكد صديق بأن محليته شكلت لجنة برئاسة مفتش الرئاسة ومقررية الرعاية الاجتماعية وعضوية مفوض العون الإنساني وممثل الهلال الأحمر السوداني والخدمات الصحية وعدد من الجهات ذات الصلة لحصر الخسائر والأضرار التى لحقت بالمواطنين والمؤسسات. وقال ان تقرير اللجنة أوضح بأن هناك اكثر من (١٣) حي من الأحياء السكنية وعدد(١٤٨) أسرة و٧٣٥ فرد وخمسة مؤسسة حكومية تأثرت بجانب المراحيض. كما هناك اصابات متفاوتة لبعض المواطنين تم اسعافهم للمستشفى لتلقى العلاج، ونوه بابكر ان الخسائر تفوق إمكانيات المحلية لذا نأمل من الجهات العليا الدعم والسند للإطلاع والاسهام في اعادة وتأهيل المرافق الحكومية وجبر الضرر للمواطنين. سونا

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