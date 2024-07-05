أول ظهور لـ حمادة هلال بعد أزمته الصحية

شارك الفنان حمادة هلال ومتابعيه مقطع فيديو، في أول ظهور له بعد أزمته الصحية خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشر حمادة هلال الفيديو عبر خاصية «ستوري» بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، وطمأن جمهوره على حالته الصحية، قائلًا: «الحمدلله أنا بخير، وعكة بسيطة كانت بفضل ربنا ودعوتكم الحلوة، ربنا كرمني وعدت على خير».

وكان الفنان حمادة هلال طالب جمهوره بالدعاء له منذ أيام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلًا: «اللهم رب الناس اذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر سقمًا».

تساءل الجمهور عن حالته الصحية بعد هذا المنشور، ليكتب حمادة هلال على صفحته بعد ساعات قليلة قائلاً: «أنا الحمدلله والشكر لله بخير، وفي نعمة كبيرة».

المصري اليوم