مبارك الفاضل: أرحب بالاتصال الهاتفي بين البرهان ومحمد بن زايد

قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل بأنه يرحب بالاتصال الهاتفي بين البرهان ومحمد بن زايد عله يكون فاتحة خير لإنهاء معاناة شعبنا. الجزيرة – السودان

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