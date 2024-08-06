البرهان يصدر مرسوماً بتعيين عبد الله حسين عضواً بمجلس السيادة

أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن *عبدالفتاح البرهان* اليوم مرسوماً دستورياً قضى بتعيين الأستاذ عبدالله يحيى أحمد حسين عضواً بمجلس السيادة، عن تجمع قوى تحرير السودان .

ووجه سيادته، الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة وضع المرسوم موضع التنفيذ.

ويأتي هذا المرسوم الدستوري في إطار الإلتزام بتنفيذ إتفاقية جوبا لسلام السودان. سونا

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