أبهرت الفنانة السودانية إنصاف مدني, جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة وملفتة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد لفتت ملكة الدلوكة, أنظار الجمهور بإطلالتها الجديدة التي ظهرت فيها بأناقة ونيولوك غير من شكلها. وظهرت الفنانة إنصاف مدني, وهي تدندن بأحدى أغنياتها قبل توجهها لإحياء إحدى الحفلات الغنائية وسط تعليقات ساخرة من الجمهور المتابع للفيديو أبرزها تعليق أحدهم كتب: (خبيرات التجميل حيرتونا والله). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تثير دهشة المتابعين بعد ظهورها بإطلالة أنيقة وملفتة وساخرون: (خبيرات التجميل حيرتونا والله) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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