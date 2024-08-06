عقوبة طلب أموال مقابل نتيجة الثانوية العامة 2024.. هل تصل إلى الحبس؟

يلجأ بعض المحتالين علي مواقع التواصل الاجتماعي إلى إقناع أولياء الأمور والطلاب قدرتهم على معرفة نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل ظهورها، وطلب أموال مقابل إعطائهم النتيجة، وذلك بالمخالفة للحقيقة.

قال بسام أبو رحمة المحامي، إن ادعاء البعض امتلاكهم نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل إعلانها وطلب مبالغ يمثل جريمة نصب طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات.

وأوضح لـ«الوطن» أن المادة 336 عقوبات عرفت جريمة النصب بأنها «توصل المتهم إلى الاستيلاء على نقود أو سندات دين أو سندات مخالصة وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو اتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة».

ولفت المحامي إلى أن العقوبة المقررة لجريمة النصب وفقا لقانون العقوبات هي الحبس 3 سنوات وقد تصل إلى السجن 7 سنوات في حالة إذا من قام بالنصب مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المنصوب عليه.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024، وأشارت إلى أن الكشوف المتداولة والمزعومة بنتيجة الثانوية العامة 2024، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة، وهي محاولة للنصب على الطلاب مقابل مبالغ مالية.

الوطن نيوز