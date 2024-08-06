فاجأت حسناء السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آلاء المبارك, جمهور ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو حظي بتفاعل كبير.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت المذيعة المعروفة باسم “لوشي”, في دولة الإمارات العربية التي تقيم فيها وهي تضع على أحد الصقور كتفها.
نجمة سودانية 24 عبرت عن إعجابها بالصقر وشكله قائلة: (حلو حلا يا أخواني), وأكدت إصطحابه للسودان (عاوزة أسوقه معاي السودان).
جمهور الحسناء “لوشي”, المعروفين باسم “اللوايشة” تسابقوا كعادتهم في الغزل من خلال التعليقات, حيث كتب أحدهم: (يا بخت الصقر بيك) وكتب آخر: (صقر جميل بس ما تجيبي معاك السودان).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الحسناء السودانية “لوشي” تظهر مع “صقر” إماراتي وتتغزل فيه: (حلو حلا يا أخواني.. عاوزة أسوقه معاي السودان) واللوايشة: (يا بخت الصقر بيك بس ما تجيبي معاك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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