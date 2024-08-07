مجلس وزراء ولاية البحر الأحمر يقرر إطلاق “اسم مصر” على طريق بمدخل مدينة بورتسودان

قرر مجلس وزراء ولاية البحر الأحمر شرق السودان، يقرر إطلاق “اسم مصر” على الطريق الرابط بين مدخل مدينة بورتسودان مروراً بالكلية الجوية حتى تقاطع شارع حي الصفا. الجزيرة – السودان

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