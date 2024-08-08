أبدت الفنانة السودانية الصاعدة رؤى محمد نعيم سعد, غضبها الشديد من بعض نجوم السوشيال ميديا بسبب حديثهم عنها في إحدى “اللايفات”.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد خرجت إبنة الدرامي الشهير في بث مباشر, ردت من خلاله على حديث البعض عنها.
والمحت رؤى نعيم سعد, إلى المودل الشهيرة آية أفرو, والتي لم تذكر اسمها ولكن جمهور المتابعين قام بوضع صورتها في حديث الفنانة.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد طالبت رؤى الراقصة آية أفرو, بالكف عن ترديد اسمها وعدم الاهتمام بها والتحدث عنها.
ووصفت رؤى محمد نعيم المودل بــ(الشماسية), وتوعدتها بالرد عليها إذا وصلتها في السعودية قائلة: (أنا لو جيتك السعودية القاعدة فيها دي بتبقى ليك ضيقة).
كما هاجمت المطربة بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين الناشط “أمين”, الذي كانت تجمعه علاقة بها, وقالت أنه كان في يوم من الأيام يسخر من آية أفرو, التي ظهر معها الآن وهما يتحدثان عنها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة رؤى نعيم سعد تهاجم آية أفرو بقوة وتصفها بــ(الشماسية) وتتوعدها: (أنا لو جيتك السعودية القاعدة فيها دي بتبقى ليك ضيقة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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