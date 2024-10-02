غضب صحراء وجبال وأهل دارفور يتمدد وسيخنق مليشيات وشتات التمرد .. سيأتيهم الحصار والدمار من كل ناحية وهم ينظرون ..
• يوم أمس حاولت مليشيات التمرد المحاصرة داخل مدينة الجنينة القيام بمغامرة للبحث عن مخارج عبر منطقة جبل مون .. مالم تتوقعه عصابات المليشيا المقاومة الشرسة التي وجدتها من كلقبائل منطقة جبل مون والتي تنادت من كل فجٍ عميق لمنازلة ماتبقي من عصابة آل دقلو ..
• هربت عصابة المليشيا تجرجر أذيال الهزيمة وتركت خلفها قتلاها وآلياتها المحترقة ..
• في بداية استباحتها لولايات ومدن دارفور، ظنّت مليشيات التمرد أن مهمتها ستكون سهلة .. لكنها الآن تحصد ثمار مازرعت من كراهية وقتل وحرق للمدن والقري والناس ..
• في مقبل الأيام ستحترق الأرض والصحراء تحت أقدام مليشيات الموت والجريمة ..
• لاعاصم لكم من أمر الله ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
كانت هذه تفاصيل خبر غضب صحراء وجبال وأهل دارفور يتمدد وسيخنق مليشيات وشتات التمرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.