الأسبرين يقلل خطر الإصابة بسرطانين

يساعد الأسبرين المنتظم في تقليل خطر الإصابة بسرطاني القولون والمستقيم لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر أكبر مرتبطة بنمط الحياة للمرض، وفقاً لدراسة أجراها باحثون في مركز» Mass General Brigham» الأمريكي.

وعرف الاستخدام المنتظم للأسبرين على أنه قرصان من الجرعة القياسية (325 مجم) أسبوعياً أو جرعة منخفضة يومية (81 مجم) من الأسبرين.

وسرطان القولون والمستقيم هو السبب الرئيسي الثاني لوفيات السرطان بالولايات المتحدة، وفقاً للمعهد الوطني للسرطان.

وأوصت فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية في الولايات المتحدة سابقاً بتناول جرعة منخفضة من الأسبرين يومياً، للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان القولون والمستقيم لدى جميع البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 59 عاماً (الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون).

تمت متابعة المشاركين في الدراسة وكانت أعمارهم 49 عاماً. والذين تناولوا الأسبرين بانتظام كان لديهم معدل تراكمي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم لمدة 10 سنوات بنسبة 1.98٪، مقارنة ب 2.95٪ بين أولئك الذين لم يتناولوا الأسبرين.

وكانت فائدة الأسبرين أكبر بين أولئك الذين يتبعون أنماط حياة غير صحية، وأولئك الذين لديهم أدنى درجات نمط الحياة الصحي (غير الصحي) لديهم فرصة بنسبة 3.4٪ للإصابة بسرطان القولون والمستقيم إذا لم يتناولوا الأسبرين بانتظام، وفرصة بنسبة 2.12٪ للإصابة بالسرطان إذا تناولوا الأسبرين بانتظام.

صحيفة الخليج