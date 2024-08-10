شاهد بالفيديو.. رجل سوداني في الستين من عمره يقدم فواصل من الرقص المثير مع راقصة أثيوبية حسناء ويحتويها بــ(العكاز) وساخرون: (وبعدين لمن يرجع البيت يصلي في كرسي)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع رجل سوداني قيل أنه في الستين من عمره وهو يقدم فواصل من الرقص المثيرة مع راقصة أثيوبية حسناء.

وقام الرجل الستيني الذي أرتدى الزي القومي السوداني (الجلابية والعمامة) وهو يحتوي الراقصة الحسناء بالعكاز الذي كان يحمله في يده ويتبادل معها الرقص خلال الحفل الذي تغنت فيه فرقة أثيوبية.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد جاءت التعليقات متباينة ما بين ساخرة من الرجل وما بين مدافعة عنه.

حيث كتب معلق ساخر: (وبعدين لمن يرجع البيت يصلي في كرسي), لترد عليه معلقة دافعت عن الرجل في تعليق قالت فيه: ( رقصة شعبية أثيوبية تتميز بالرقص متوازية وتبديل الشركاء. رقصة مليئة بالبهجة…. معقول دا تراث فى كل الدول العالم يرقصون مافى شخص يفكر التفكير السئ مثلكم!!!!ماعندكم غير التنمر منتهى الجهل .. فعلا من أين أتى هولاء؟؟؟!! جد الزول يخجل من التعليقات).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)