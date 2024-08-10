كشف ناشط مصري شاب في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جملة عظيمة يقولها السودانيين باستمرار.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكد الناشط المصري أن الجملة التي سمعها من أهل السودان عظيمة جداً قائلاً: (عمري في حياتي ما سمعت زيها).
https://www.facebook.com/reel/379282354904904
وقال أن الجملة التي يقولها أهل السودان: (الدانة ولا الإهانة) تثبت لك أن السودانيين كرامتهم أغلى من حياتهم.
مؤكداً في ختام حديثه الذي رصده محرر موقع النيلين ووجد صدى طيب في نفوس السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي أن السودان سيعود كما كان في القريب العاجل بإذن الله.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ناشط مصري: (سمعت جملة سودانية عظيمة يرددها أهل السودان دائماً.. عمري في حياتي ما سمعت زيها تثبت لك أن السودانيين كرامتهم أغلى من حياتهم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.