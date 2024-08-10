شاهد بالفيديو.. ناشط مصري: (سمعت جملة سودانية عظيمة يرددها أهل السودان دائماً.. عمري في حياتي ما سمعت زيها تثبت لك أن السودانيين كرامتهم أغلى من حياتهم)

كشف ناشط مصري شاب في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جملة عظيمة يقولها السودانيين باستمرار.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكد الناشط المصري أن الجملة التي سمعها من أهل السودان عظيمة جداً قائلاً: (عمري في حياتي ما سمعت زيها).

https://www.facebook.com/reel/379282354904904

وقال أن الجملة التي يقولها أهل السودان: (الدانة ولا الإهانة) تثبت لك أن السودانيين كرامتهم أغلى من حياتهم.

مؤكداً في ختام حديثه الذي رصده محرر موقع النيلين ووجد صدى طيب في نفوس السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي أن السودان سيعود كما كان في القريب العاجل بإذن الله.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)